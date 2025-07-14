В России резко упали ставки по вкладам

ТАСС: Средние ставки по вкладам в крупнейших банках РФ упали на 1,65-2,27 п. п.

К настоящему времени средние ставки по основным видам вкладов в 20 крупнейших финансовых организациях РФ заметно упали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные маркетплейса «Финуслуги».

Так, средний уровень доходности по трехмесячным депозитам опустился ниже 18 процентов и достиг отметки в 17,93 процента годовых. В последний раз ставки по этому виду вкладов в крупнейших российских банках держались на таком уровне в начале октября прошлого года.

Средняя ставка по полугодовым депозитам, в свою очередь, опустилась до 17,25 процента, а по годовым — до 16,24 процента, уточнили эксперты. После июньского снижения ключевой ставки именно последний вид вкладом продемонстрировал самое резкое падение доходности. Средняя ставка по этому виду банковских продуктов сократилась за это время на 2,27 процентного пункта (п.п.), по полугодовым — на 1,94 п. п., а по трехмесячным — на 1,65 п.п., резюмировали аналитики.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рекомендовал россиянам разбивать свои сбережения по вкладам с разными сроками. Основную же часть накоплений он посоветовал держать на двух- и трехлетних депозитах. В то же время Балынин призвал россиян воздержаться от банковских вкладов, ставка по которым напрямую зависит от ключевой ставки Центробанка. Уровень доходности по ним, уточнил он, является не фиксированной, а плавающей. При стремительном падении ключевой выгода от подобного рода финпродуктов станет также падать.