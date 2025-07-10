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17:05, 10 июля 2025Экономика

Россиян призвали воздержаться от некоторых банковских вкладов

Доцент Балынин: Сбережения стоит разбить по вкладам с разными сроками
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России наблюдается снижение ставок по банковским вкладам, поэтому накопления стоит разбивать на несколько депозитов с разными сроками, а основную часть положить на двух- и трехлетние. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировало aif.ru.

Он пояснил, что если в настоящее время положить 250 тысяч рублей на три года со ставкой 19,5 процента, то к концу срока гражданин сможет получить около 400 тысяч рублей. Кроме того, экономист назвал интересными и надежными варианты вложений на более чем три года по ставке 15 процентов.

В то же время Балынин призвал россиян воздержаться от банковских вкладов, ставка по которым зависит от ключевой ставки Банка России — то есть является не фиксированной, а плавающей. И если «ключ» понизится, упадет и доходность по вкладу.

Ранее экономист Михаил Беляев назвал банковские вклады лучшим вариантом вложения средств на сегодняшний день. Однако, когда регулятор окончательно понизит ставку, конкурентными окажутся и иные способы. Например, индивидуальные инвестиционные счета.

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