Россиянам дали совет по вложению средств

Экономист Беляев: Накопить на старость помогут счета софинансирования

Лучшим вариантом вложения средств на данный момент остаются банковские вклады, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Он также рекомендовал рассмотреть счета софинансирования с государством.

«Несмотря на то, что Центробанк постепенно снижает ключевую ставку, а вслед за этим снижаются и ставки по депозитам, для людей, не обремененных знаниями в области финансов, именно депозиты остаются лучшим инструментом для вложения средств. Конечно, работа с ценными бумагами тоже может принести прибыль, но там риски», — сказал Беляев.

Когда ЦБ окончательно понизит ставку, конкурентными, по словам экономиста, станут и другие способы размещения денег. Например, индивидуальные инвестиционные счета и счета софинансирования с государством.

«Софинансирование — это, скорее, про возможность соорудить финансовые подтяжки к старости. Там в течение 10 лет человек ежемесячно откладывает по три тысячи рублей, а государство пополняет счет на ту же сумму. Эти деньги наследуются, если вдруг вы не успели их потратить, а еще не делятся супругами при разводе. Так что это тоже достаточно интересный инструмент», — заключил экономист.

Ранее первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что на сегодняшний день существуют ряд признаков охлаждения экономики, которые проявляются в замедлении инфляции, более сдержанном росте потребительской, кредитной активности и др. К высоким ставкам прибавляется не самая благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках и крепкий рубль.