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17:31, 14 июля 2025Забота о себе

Названы доступные продукты для предотвращения деменции

Профессор Вэйай Цзя: Патиссоны и картофель помогают предотвратить деменцию
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Foodio / Shutterstock / Fotodom

Картофель и патиссоны улучшают здоровье мозга и помогают предотвратить деменцию. Об этом рассказал профессор Хэбэйского медицинского университета в Китае Вэйай Цзя, пишет Daily Mail.

Вэйай Цзя заявил, что для поддержания здоровья мозга очень важна медь. По словам ученого, этот микроэлемент стимулирует высвобождение железа, которое переносит кислород по организму и таким образом способствует предотвращению деменции и снижению когнитивных функций.

При этом профессор предупредил, что в больших количествах медь токсична и опасна для организма. Чтобы не вызвать передозировку, он посоветовал добавлять в рацион небольшое количество продуктов с этим микроэлементом. Оптимальная суточная доза, по его словам, содержится, к примеру, в двух картофелинах среднего размера или в патиссонах.

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