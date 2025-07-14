Профессор Вэйай Цзя: Патиссоны и картофель помогают предотвратить деменцию

Картофель и патиссоны улучшают здоровье мозга и помогают предотвратить деменцию. Об этом рассказал профессор Хэбэйского медицинского университета в Китае Вэйай Цзя, пишет Daily Mail.

Вэйай Цзя заявил, что для поддержания здоровья мозга очень важна медь. По словам ученого, этот микроэлемент стимулирует высвобождение железа, которое переносит кислород по организму и таким образом способствует предотвращению деменции и снижению когнитивных функций.

При этом профессор предупредил, что в больших количествах медь токсична и опасна для организма. Чтобы не вызвать передозировку, он посоветовал добавлять в рацион небольшое количество продуктов с этим микроэлементом. Оптимальная суточная доза, по его словам, содержится, к примеру, в двух картофелинах среднего размера или в патиссонах.

Ранее профессор Кристиан Хейсс заявил, что какао и яблоки помогают при высоком артериальном давлении. По его словам, они содержат растительные соединения, которые снижают давление.