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11:33, 14 июля 2025Забота о себе

Гипертоникам посоветовали включить в рацион какао и яблоки

Профессор Хейсс: Какао и яблоки снижают артериальное давление не хуже лекарств
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kabachki.photo / Shutterstock / Fotodom  

Некоторые продукты растительного происхождения снижают артериальное давление не хуже лекарств, считает профессор Кристиан Хейсс, специализирующийся на заболеваниях сердца и сосудов. Список этих продуктов он назвал Daily Mirror.

Хейсс указал, что свойством снижать давление обладают продукты с флавоноидами — например, какао, чай, лук, виноград, яблоки и некоторые ягоды. По его словам, при ежедневном употреблении двух-трех чашек какао или двух яблок отмечалось снижение, сопоставимое с приемом некоторых лекарственных препаратов.

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Большим плюсом такой диеты для гипертоников профессор назвал отсутствие побочных эффектов. «Положительный эффект был особенно заметен у пациентов с повышенным давлением, но и у здоровых людей отмечались улучшения в работе сосудов. Это говорит о том, что флавоноиды могут предотвращать сердечно-сосудистые заболевания до их начала», — уверяет ученый. При этом он подчеркнул, что флавоноиды не являются волшебным средством и ими нельзя заменить лекарства. Тем не менее специалист посоветовал попробовать вместо десерта включить в рацион яблоки и посмотреть, как это отразится на давлении. Поскольку содержание флавоноидов в продуктах разное, то эксперимент можно продолжить с какао или виноградом, добавил Хейсс.

Ранее терапевт Яна Шмелева рассказала, как гипертоникам обезопасить себя в жару. По ее мнению, в первую очередь нужно уменьшить количество соли и отказаться от копченостей.

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