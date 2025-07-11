Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:27, 11 июля 2025Забота о себе

Гипертоникам дали советы по образу жизни в жару

Терапевт Шмелева призвала отказаться в жару от копченостей при гипертонии
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: helloabc / Shutterstock / Fotodom  

Терапевт Яна Шмелева считает, что в жару особенно осторожными следует быть людям с высоким артериальным давлением. Полезные советы о том, как скорректировать образ жизни при гипертонии, она дала в беседе с NEWS.ru.

В первую очередь врач посоветовала сократить потребление соли и отказаться от копченостей. По ее словам, о вреде соли при гипертонии хорошо известно, однако многие не учитывают, что ее негативный эффект в жару усиливается.

Также специалистка призвала даже при отсутствии симптомов дважды в день измерять артериальное давление и при повышенных значениях принимать лекарства или обращаться к врачу. «Кстати, все лекарственные препараты, регулирующие деятельность сердца и сосудов, нужно держать при себе», — подчеркнула она.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Кроме того, терапевт назвала кондиционеры спасением для гипертоников. Однако она предупредила, что сильные перепады температуры, когда человек выходит из прохладного помещения под палящее солнце, могут быть опасны. Поэтому эксперт посоветовала за 30-40 минут до выхода на улицу выключить кондиционер, чтобы постепенно повысить температуру, и только потом идти на улицу.

Ранее кардиолог Ярослав Ашихмин предупредил, что для пациентов с гипертонией может быть опасна баня. По его словам, особую опасность представляют глубокие бассейны с холодной водой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Семейную ипотеку в России изменят. Почему россияне с детьми не смогут купить жилье, где захотят?

    Россия выдала Латвии разыскиваемого за изнасилование девочки около казино

    В Армении увидели признаки появления своего Гитлера

    Судьбу ключевой ставки связали с влиянием скрытых рисков

    В России заявили о неожиданном случае с девушкой Старовойта на похоронах бывшего министра

    Глава РПЛ объяснил замену «Торпедо» на «Оренбург»

    Пассажиров предупредили об опасности в международных аэропортах

    В России запустят уникальное шоу

    Выплавка стали в России упала

    Врачи не смогли поставить диагноз сестре Жанны Фриске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости