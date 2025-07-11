Гипертоникам дали советы по образу жизни в жару

Терапевт Шмелева призвала отказаться в жару от копченостей при гипертонии

Терапевт Яна Шмелева считает, что в жару особенно осторожными следует быть людям с высоким артериальным давлением. Полезные советы о том, как скорректировать образ жизни при гипертонии, она дала в беседе с NEWS.ru.

В первую очередь врач посоветовала сократить потребление соли и отказаться от копченостей. По ее словам, о вреде соли при гипертонии хорошо известно, однако многие не учитывают, что ее негативный эффект в жару усиливается.

Также специалистка призвала даже при отсутствии симптомов дважды в день измерять артериальное давление и при повышенных значениях принимать лекарства или обращаться к врачу. «Кстати, все лекарственные препараты, регулирующие деятельность сердца и сосудов, нужно держать при себе», — подчеркнула она.

Кроме того, терапевт назвала кондиционеры спасением для гипертоников. Однако она предупредила, что сильные перепады температуры, когда человек выходит из прохладного помещения под палящее солнце, могут быть опасны. Поэтому эксперт посоветовала за 30-40 минут до выхода на улицу выключить кондиционер, чтобы постепенно повысить температуру, и только потом идти на улицу.

Ранее кардиолог Ярослав Ашихмин предупредил, что для пациентов с гипертонией может быть опасна баня. По его словам, особую опасность представляют глубокие бассейны с холодной водой.