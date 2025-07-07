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07:01, 8 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Кардиолог предупредил об опасности бани для некоторых людей

Кардиолог Ашихмин: Баня позитивно влияет на здоровье подготовленных людей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alex Tyson / Unsplash

Поход в баню сопряжен с риском для здоровья и стрессом для организма, поэтому нужно избегать алкоголя и следить за состоянием здоровья, чтобы минимизировать риски. Проблемы, в том числе, могут возникнуть у больных гипертонией и заболеваниями легких. Об этом «Ленте.ру» рассказал кардиолог, член Европейского общества кардиологов, Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин

«Первое, человек должен быть подготовленный. То есть люди есть, которые действительно с минимальными рисками парятся достаточно долго, но к этому идут опять же годами и нужно знать, что нет каких-то серьезных болезней сердца», — сказал Ашихмин.

Перед походом в баню нельзя употреблять даже бокал пива, потому что польза от такого посещения сходит на нет, считает врач. Также проблемы при посещении бани могут возникнуть у людей с гипертонией, с пониженным давлением, а также с заболеваниями легких.

«Особую опасность в бане представляет глубокий бассейн с холодной водой, потому что последствия могут быть очень серьезные. У некоторых людей есть проблемы с регуляцией сосудистого тонуса, с сердечной регуляцией, и если они в эту воду резко нырнут, то может произойти остановка сердца», — сообщил кардиолог, отметив, что обливания холодной водой менее опасны для здоровья.

Если человек никогда не парился в бане, то первый сеанс должен проходить максимум две минуты, отметил специалист. Существуют исследования, которые показывают, что баня или сауна позитивно влияют на сердечно-сосудистую систему у подготовленных людей, добавил Ашихмин.

Нужно людям очень постепенно во все это входить с учетом состояния здоровья, понимания результатов, и с осознанием того, что это довольно серьезные стресс для организма, который нужно правильно дозировать

Ярослав Ашихминкардиолог

Терапевт Анастасия Тимощенко говорила о том, что русская баня помогает поддерживать иммунитет и ускоряет процесс детоксикации организма. Врач рассказала, что регулярное посещение бани повышает устойчивость иммунитета к инфекциям, благодаря чему снижается риск простудных заболеваний. К тому же в бане можно быстрее прийти в норму после интоксикации, например, после приема алкоголя. По словам Тимощенко, организм очищается за счет обильного потоотделения.

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