Раскрыто состояние пострадавших при ударе молнии в толпу на российском пляже

РИА Новости: Один человек попал в реанимацию из-за удара молнии под Тулой

Из-за удара молнии по пляжу в Тульской области в реанимацию попала женщина. Еще двоих пострадавших госпитализировали в кардиологическое отделение. Информацию об их состоянии раскрыл источник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, среди троих жертв происшествия оказался 14-летний подросток из Тульской области, двое других — москвичи 1969 года рождения. «Люди выходили из воды, когда молния попала в реку», — рассказал он.

Ранее глава администрации Алексинского района Павел Федоров сообщал о четырех пострадавших отдыхающих, один из которых в тяжелом состоянии.

Об ударе молнии по толпе россиян на пляже парк-отеля «Шахтер» в Тульской области стало известно 14 июля. Как выяснилось, нескольких человек спасли от смерти сланцы на ногах. Все три жертвы в момент происшествия были без обуви.