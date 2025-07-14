Стало известно о жертвах и пострадавших из-за удара молнии в людей на российском пляже

Shot: в Тульской области трое погибших после удара молнии на пляже

В селе Бунырево Тульской области трое человек, включая ребенка, стали жертвами удара молнии по пляжу. Еще шестеро пострадали, пишет Shot в Telegram.

По информации издания, около 14:00 по московскому времени прямо в отдыхающих ударил разряд. Пострадавших сейчас осматривают медики.

В свою очередь, Baza сообщила, что происшествие произошло на пляже территории парк-отеля «Шахтер». По данным канала, молния попала в компанию из семи человек, четверо из которых выжили.

О четырех пострадавших также пишет Mash. Согласно озвученной изданием версии, разряд ударил прямо в реку, в которой купались люди.

Факт происшествия подтвердил региональный Следственный комитет. Однако число жертв ведомство не называет. Организована проверка, в рамках которой сейчас осматривается место инцидента.

Дополнение: МЧС Тульской области сообщило ТАСС, что, предварительно, пострадали три человека, еще троих не спасли.

Ранее в Кемерово молния ударила в 17-летнего подростка, который возвращался домой в компании друзей. После вспышки молодой человек потерял сознание. Спасти его не удалось, медики констатировали остановку сердца в машине скорой помощи.