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08:37, 12 июня 2025Россия

Студента убило молнией под Кемерово

Студент в Кемеровской области умер после вспышки молнии от осановки сердца
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Несовершеннолетнего студента убило молнией в селе Березово Кемеровской области. 17-летний молодой человек возвращался домой в компании друзей, когда увидел вспышку и потерял сознание, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Несмотря на попытки очевидцев реанимировать подростка, спасти его не удалось. Он умер в машине скорой помощи. Медики назвали предварительной причиной смерти остановку сердца.

Ранее газета Le Parisien сообщила, что как минимум 13 человек пострадали в результате удара молнии по зоопарку во Франции. Среди пострадавших четверо детей. При этом ни инфраструктура парка, ни животные не пострадали.

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