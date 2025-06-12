Студента убило молнией под Кемерово

Студент в Кемеровской области умер после вспышки молнии от осановки сердца

Несовершеннолетнего студента убило молнией в селе Березово Кемеровской области. 17-летний молодой человек возвращался домой в компании друзей, когда увидел вспышку и потерял сознание, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Несмотря на попытки очевидцев реанимировать подростка, спасти его не удалось. Он умер в машине скорой помощи. Медики назвали предварительной причиной смерти остановку сердца.

Ранее газета Le Parisien сообщила, что как минимум 13 человек пострадали в результате удара молнии по зоопарку во Франции. Среди пострадавших четверо детей. При этом ни инфраструктура парка, ни животные не пострадали.