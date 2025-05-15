Во Франции молния ударила по посетителям зоопарка

Le Parisien: Во Франции 13 человек пострадали от удара молнии в зоопарке

Как минимум 13 человек пострадали в результате удара молнии по зоопарку во Франции. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Инцидент произошел в среду, 14 мая, в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции. По данным издания, среди пострадавших четверо детей. Также уточняется, что одна женщина из Германии находится в критическом состоянии.

Как уточнили пожарные, разряд природного электричества ударил в «ровное и чистое» место парка. По их словам, ни инфраструктура, ни животные не пострадали.

Ранее в Таиланде две посетительницы фестиваля фейерверков в провинции Прачинбури выжили после удара молнии. До этого у жительницы Австралии изменился цвет глаз после удара молнии в макушку.