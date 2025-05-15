Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:45, 15 мая 2025Из жизни

Во Франции молния ударила по посетителям зоопарка

Le Parisien: Во Франции 13 человек пострадали от удара молнии в зоопарке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michał Mancewicz / Unsplash

Как минимум 13 человек пострадали в результате удара молнии по зоопарку во Франции. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Инцидент произошел в среду, 14 мая, в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции. По данным издания, среди пострадавших четверо детей. Также уточняется, что одна женщина из Германии находится в критическом состоянии.

Как уточнили пожарные, разряд природного электричества ударил в «ровное и чистое» место парка. По их словам, ни инфраструктура, ни животные не пострадали.

Ранее в Таиланде две посетительницы фестиваля фейерверков в провинции Прачинбури выжили после удара молнии. До этого у жительницы Австралии изменился цвет глаз после удара молнии в макушку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли подробности о совещании Путина до отъезда делегации в Стамбул

    Иностранные туристы пробрались на Байконур ради фото ракеты и были оштрафованы

    Россиянам указали на опасные методы лечения геморроя

    Кендалл Дженнер потеряла зуб

    Рютте призвал НАТО укреплять оборону из-за российской угрозы

    Зеленский встретится с Эрдоганом

    СК возбудил дело против являющихся сторонниками запрещенных организаций подростков

    Пострадавшая от отца-насильника россиянка рассказала о реакции родственников на приговор

    На Украине появилась «аллея отказников» ВСУ с привязанными к деревьям телами

    Задержание шестерых причастных к нападению на российские школы попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости