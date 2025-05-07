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17:15, 7 мая 2025Из жизни

Две женщины выжили после удара молнии

The Thaiger: В Таиланде две посетительницы фестиваля выжили после удара молнии
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Alexandre Boucey / Unsplash

В Таиланде две посетительницы фестиваля фейерверков в провинции Прачинбури выжили после удара молнии. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 4 мая в округе Нади. Во время мероприятий началась сильная гроза. 35-летняя женщина по имени Ораван была на празднике вместе с маленьким сыном в детской коляске. Во время ливня молния ударила прямо в Орован, после чего она потеряла сознание. Также пострадала находившаяся неподалеку Орапин Сисонгкрам.

Орован получила серьезные повреждения плеч и была доставлена в окружную больницу. Там ее состояние стабилизировали. Женщина находится в сознании, однако до сих пор испытывает сильную боль. Сисонгкрам почти не пострадала. Медики осмотрели ее на месте и отпустили домой.

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Ранее в Таиланде молния ударила в жителя провинции Амнатчарен, который собирал листья плодового дерева. Врачам не удалось спасти мужчину.

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