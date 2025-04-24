Молния ударила в мужчину на глазах у отца

The Thaiger: В Таиланде молния убила мужчину на глазах у отца

В Таиланде молния ударила в жителя провинции Амнатчарен, который собирал листья плодового дерева. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел днем 22 апреля. 44-летний Соммай Джаруджит отправился собрать листья лимы на ужин после завершения работ в рисовом поле. В это время собиралась гроза. Когда Соммай подошел к дереву, в него ударила молния. Это случилось на глазах у Сайвая Джаруджита — отца мужчины.

Он рассказал, что услышал грохот, обернулся и увидел, что сын упал на землю лицом вниз. Сайвай попытался оказать ему помощь, однако было уже поздно. Прибывшие на место медики также не смогли помочь Соммаю.

Ранее жительница Австралии пережила удар молнии и рассказала о странных последствиях. Женщина, в частности, заявила, что у нее полностью изменился цвет глаз.

