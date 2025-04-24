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09:10, 24 апреля 2025Из жизни

Молния ударила в мужчину на глазах у отца

The Thaiger: В Таиланде молния убила мужчину на глазах у отца
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Thomas McPherson / Unsplash

В Таиланде молния ударила в жителя провинции Амнатчарен, который собирал листья плодового дерева. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел днем 22 апреля. 44-летний Соммай Джаруджит отправился собрать листья лимы на ужин после завершения работ в рисовом поле. В это время собиралась гроза. Когда Соммай подошел к дереву, в него ударила молния. Это случилось на глазах у Сайвая Джаруджита — отца мужчины.

Он рассказал, что услышал грохот, обернулся и увидел, что сын упал на землю лицом вниз. Сайвай попытался оказать ему помощь, однако было уже поздно. Прибывшие на место медики также не смогли помочь Соммаю.

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