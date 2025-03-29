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12:35, 29 марта 2025Из жизни

Женщина пережила удар молнии и рассказала о странных последствиях

What’s The Jam: У австралийки изменился цвет глаз после удара молнии в макушку
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

У жительницы Австралии изменился цвет глаз после удара молнии. Об этом пишет What’s The Jam.

30-летняя Карли Электрик из штата Квинсленд всегда была одержима молниями и даже сделала себе три татуировки с ними. В декабре 2023 года она была дома, когда началась гроза. Женщина сразу же бросилась на улицу, чтобы сделать снимок молнии. Вскоре разряд природного электричества ударил ее в макушку. Это привело к ряду странных последствий.

Электрик не потеряла сознание и даже сумела добраться до дома. «По рукам волнами бежали мурашки. Я подошла к зеркалу и увидела, что зрачки стали огромными, — рассказала австралийка. — Было ощущение, что меня накачали наркотиками. Я вся покрылась потом, голова кружилась, состояние походило на эйфорию».

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Вскоре ее парализовало, после чего соседка по комнате вызвала скорую. К моменту прибытия врачей конечности Электрик посинели и она могла двигать только головой. «Вскоре я могла только глотать и хватать ртом воздух. Доктора толпились вокруг, а я чувствовала, что ухожу», — поделилась она страшными воспоминаниями.

В итоге полный паралич продлился девять часов. Постепенно она пришла в себя, а через две недели восстановилась почти полностью. Тем не менее удар молнии странным образом повлиял на жизнь австралийки. В первую очередь, ее зеленые глаза стали карими. Электрик обнаружила, что такое часто случается с пострадавшими от удара током. «У меня очень чувствительная макушка, куда пришелся удар. Она всегда очень горячая, и мне приходится не трогать ее, когда я причесываюсь», — рассказала австралийка.

Также удар молнии неожиданным образом повлиял на ее личную жизнь. Мужчины стали намного больше интересоваться Электрик. Они заинтригованы ее историей и просят рассказать о пережитых ощущениях. Австралийка уверена, что ее настиг «счастливый удар молнии», потому что ее жизнь с тех пор стала намного интереснее.

В октябре 2024 года сообщалось, что жительницу американского штата Коннектикут парализовало на два месяца после удара молнии. Разряд природного электричества ударил ее в грудь.

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