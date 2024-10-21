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05:00, 21 октября 2024Из жизни

Женщина выжила после удара молнии в грудь

В США у женщины после удара молнии на 17 минут перестало биться сердце

Фото: IMAGO / christian heilwagen / Globallookpress.com

Жительницу американского штата Коннектикут парализовало на два месяца после удара молнии. Об этом сообщает издание The Sun.

Талита Тейшейра не запомнила момента, когда в нее ударила молния. Она гуляла по пляжу со своим псом по кличке Брюс, потом кто-то похвалил ее собаку. Следующее воспоминание — уже в больнице, где она очнулась спустя четыре дня.

Позже женщина узнала, что молния ударила ее прямо в грудь. Из-за этого ее сердце перестало биться на 17 минут. По статистике, после такого выживают только 7,8 процента людей.

Тейшейра получила сильные ожоги, которые привели к повреждению нервов в ее теле. «Мне пришлось заново учиться простым вещам, как собирать волосы в пучок и купаться, — призналась она. — Даже сходить в туалет было мучением».

Руки и ноги не слушались, двигался только палец. Но спустя 40 дней я начала интенсивную физиотерапию. Это было ужасно тяжело. Я плакала от боли, но меня подхлестывало желание вновь быть такой, как прежде. Оказалось, что без постоянной боли нельзя делать даже элементарные вещи — почистить зубы, например, или написать сообщение. От этого мне хотелось кричать, но я, конечно, не могла. «Я пережила молнию… А это тем более переживу», — говорила я себе

Талита Тейшейра
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Чтобы снова начать говорить, ей потребовался месяц, чтобы самостоятельно питаться — два. По словам женщины, удар молнии повредил правую барабанную перепонку и оставил ее почти без слуха.

Брюс выжил, но до сих пор отказывается выходить на улицу, если там идет дождь. Сейчас Тейшейра уже может ходить, но большую часть времени предпочитает передвигаться на инвалидной коляске. Ей еще предстоит операция и продолжение реабилитации. «Это мой второй шанс на жизнь — и я собираюсь за него ухватиться», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее молния во время грозы ударила в мужчину. Он выжил после 40-минутной остановки сердца и полностью поправился.

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      Юлия Юткина
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