Медсестра провела год в больнице после удара молнии и «родилась заново»

People: в США медсестра провела год в больнице после удара молнии на пляже

В США из больницы спустя год выписали женщину, которую госпитализировали из-за удара молнии. Об этом пишет People.

9 сентября 2023 года медсестра Талита Тейшейра Падилья выгуливала собаку на одном из пляжей города Бостон, штат Массачусетс, когда в нее ударила молния. Происшествие заметила местная жительница Трейси Кронин, которая тоже работает медсестрой. Она постаралась реанимировать коллегу, а потом передала ее бригаде скорой помощи.

В больницу Падилья попала в очень плохом состоянии. Как рассказывали тогда врачи, у нее не работали почти все жизненно важные органы. Через 40 дней после происшествия девушку перевели в реабилитационную клинику, где она провела еще год. В четверг, 19 сентября, ее выписали. «Я как будто заново родилась. Такое ощущение, что начинается совсем новая жизнь», — поделилась впечатлениями Падилья.

Она рассказала, что на протяжении 10 месяцев не могла самостоятельно ходить и испытывала постоянные сильные боли. Однако в июле ее состояние начало быстро улучшаться. «У меня как будто лампочка в голове вспыхнула», — описала девушка переломный момент.

Боль постепенно отступила, и теперь Падилья может перемещаться с помощью ходунков. Она заявила, что впервые за год стала задумываться о будущем.

Ранее сообщалось, что мужчина из Республики Корея, в которого ударила молния во время грозы, выжил после 40-минутной остановки сердца и полностью поправился. Он не мог самостоятельно дышать на протяжении 10 дней.

