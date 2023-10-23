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13:08, 23 октября 2023Из жизни

Одна медсестра спасла другую после прямого удара молнии

People: в США одна медсестра спасла другую после прямого удара молнии

Кадр: CBS Boston / YouTube

В США из больницы выписалась жительница города Бостон, штат Массачусетс, которая 9 сентября пережила прямой удар молнии. Об этом сообщает People.

Медсестра Талита Тейшейра Падилья выгуливала собаку на одном из пляжей города, когда в нее ударила молния. Происшествие заметила местная жительница Трейси Кронин, которая тоже работает медсестрой. Она постаралась реанимировать молодую женщину, а потом передала ее бригаде скорой помощи.

Позже врачи сказали, что Палиотя выжила только потому, что ее спасла Кронин, знавшая приемы сердечно-легочной реанимации. «Она была в состоянии, хуже которого просто не существует. Потрясающе, что рядом оказалась другая медсестра, иначе она бы просто не выжила», — заявил доктор Трейси Дечерт.

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В больницу американку доставили в крайне тяжелом состоянии — у нее не работали почти все жизненно важные органы. Однако со временем функции организма начали восстанавливаться. 18 октября, почти через 40 дней после удара молнии, Падилью перевели из больницы в реабилитационную клинику.

Врачи и сотрудники проводили женщину аплодисментами и пожелали скорейшего выздоровления. По их прогнозам, несмотря на тяжелые травмы, Падилья сможет полностью восстановиться.

Ранее житель китайской провинции Гуйчжоу выжил после того, как его дважды за пять минут ударила молния во время грозы. У него были ожоги третьей степени на ногах, талии и ягодицах.

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      Никита Савин
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