Мужчина пережил два удара молнии за пять минут

Oddity Central: житель Китая выжил после двух ударов молнии за пять минут

Житель провинции Гуйчжоу, Китай, выжил после того, как его дважды за пять минут ударила молния во время грозы. Об этом сообщает Oddity Central.

Мужчина по имени Лю Нань был у себя дома, когда внезапно увидел вспышку яркого света. После этого китаец упал на пол и потерял сознание. Когда Нань пришел в себя, он опять увидел вспышку света: его повторно поразила молния.

Очнувшись второй раз, мужчина увидел, что жена и дети смотрят на него с ужасом. Только тогда мужчина понял, что его поразила молния. Пострадавшего госпитализировали.

Врачи подтвердили, что электрический разряд попал в пациента дважды. У него были ожоги третьей степени на ногах, талии и ягодицах. Спустя месяц после произошедшего ожоги еще не зажили. Сейчас состояние мужчины оценивается как стабильное. Он считает, что ему повезло остаться в живых.

Ранее сообщалось, что американка, в которую ударила молния, считает, что выжила благодаря правильной обуви. Разряд был таким мощным, что пораженная им девушка не смогла устоять на ногах.