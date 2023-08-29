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13:00, 29 августа 2023Из жизни

Мужчина пережил два удара молнии за пять минут

Oddity Central: житель Китая выжил после двух ударов молнии за пять минут

Фото: Max LaRochelle / Unsplash

Житель провинции Гуйчжоу, Китай, выжил после того, как его дважды за пять минут ударила молния во время грозы. Об этом сообщает Oddity Central.

Мужчина по имени Лю Нань был у себя дома, когда внезапно увидел вспышку яркого света. После этого китаец упал на пол и потерял сознание. Когда Нань пришел в себя, он опять увидел вспышку света: его повторно поразила молния.

Очнувшись второй раз, мужчина увидел, что жена и дети смотрят на него с ужасом. Только тогда мужчина понял, что его поразила молния. Пострадавшего госпитализировали.

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Врачи подтвердили, что электрический разряд попал в пациента дважды. У него были ожоги третьей степени на ногах, талии и ягодицах. Спустя месяц после произошедшего ожоги еще не зажили. Сейчас состояние мужчины оценивается как стабильное. Он считает, что ему повезло остаться в живых.

Ранее сообщалось, что американка, в которую ударила молния, считает, что выжила благодаря правильной обуви. Разряд был таким мощным, что пораженная им девушка не смогла устоять на ногах.

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    Алиса Дмитриева
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