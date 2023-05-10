Уродливые сандалии спасли девушку во время удара молнии

Уродливые сандалии спасли американке жизнь во время удара молнии

Американка, в которую ударила молния, считает, что выжила благодаря правильной обуви. О том, как сандалии Birkenstocks, которые часто называют «уродливыми сандалиями», спасли девушке жизнь, сообщает Daily Star.

20-летняя Амбер Конглтон из Айовы, США, вышла из машины на парковке около супермаркета 7 мая 2023 года, когда в стоящий в полутора метрах от нее ряд металлических тележек ударила молния. Во время удара Конглтон упала на землю и закричала. Разряд был таким мощным, что пораженная им девушка не смогла устоять на ногах. Конглтон ненадолго потеряла слух, а ее ноги онемели так сильно, что она боялась, что уже не сможет ходить.

Как только молния ударила тележки, я потеряла слух и упала на землю, а потом начала звать на помощь, потому что мои ноги ощущались как две бесполезные макаронины Амбер Конглтон пострадавшая от молнии

Увидевшие упавшую Амбер прохожие помогли ей и отвезли ее в больницу. Доктора были удивлены, что Конглтон выжила, оказавшись в такой близости от удара. Они предполагают, что правильная обувь спасла ей жизнь — на девушке были сандалии-биркенштоки с толстой резиновой подошвой.

Резина является электрическим изолятором, то есть электричество не может проходить через нее. Однако, учитывая, что напряжение среднего удара молнии составляет около 300 миллионов вольт и его сила тока — 30 тысяч ампер, эксперты Национальной метеорологической службы предупреждают, что резина эффективна лишь отчасти. Электрическая мощность молнии так велика, что может прожечь любой изолятор. В этой ситуации один-три сантиметра резины не помогут.

Ранее сообщалось о девочке, чье сердце остановилось после удара молнии. Однако вовремя подоспевший отец смог вернуть дочь к жизни при помощи непрямого массажа сердца.