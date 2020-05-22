Предсказано возвращение в моду «уродливых» сандалий

Новая модель «уродливых» сандалий-сланцев Birkenstocks станет трендом во время режима самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Возвращение в моду культовой обуви предсказали журналисты Daily Mail.

По информации издания, указанные сандалии активно набирают популярность: их продажи на сайте ретейлера John Lewis выросли на 44 процента за последние недели. Другие интернет-магазины также сообщают об увеличении спроса, зафиксированном с начала марта.

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Причина, по которой клиенты вновь начали покупать ортопедические сандалии, по мнению стилистов, — их удобство. Также востребованность этой обуви связывают с вынужденным нахождением людей дома, в изоляции.

Отмечается, что в апреле бренд Birkenstocks впервые выпустил новую люксовую линию сандалий Birkies в нескольких ярких цветах. Цена на модели составила 300 фунтов стерлингов (26 тысяч рублей), тогда как сандалии из обычной линейки стоят примерно 60 фунтов стерлингов (пять тысяч рублей).

В марте популярный модный бренд Opening Ceremony показал новые «уродливые», по мнению журналистов интернет-издания Paper, сандалии на лето 2020 года. Модель была создана совместно с маркой Teva. Обувь представляет собой вязаный носок из полиэстера с ремешком, пряжкой и застежкой на липучке.

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