Показаны новые «уродливые» сандалии на лето 2020 года

Популярный модный бренд Opening Ceremony показал дизайн новых сандалий, созданных совместно с маркой Teva, которая обрела известность благодаря выпуску странной обуви. Интернет-издание Paper, анонсирующее новинку, назвало ее уродливой обувью на лето 2020 года.

Модель выпущена в двух расцветках: в черной и неоново-зеленой. Сандалии представляют собой вязаный носок из полиэстера с ремешком, пряжкой и застежкой на липучке. «У сандалий закрытый носок, что является отличным решением для обуви переходного сезона, ведь погода становится все теплее», — отметил основатель марки Умберто Леон (Humberto Leon).

Сейчас к заказу на сайте Opening Ceremony доступна модель Hurricane Sock, которая продается по цене 150 долларов (10 800 рублей), а другие модели, по информации издания, появятся позже — в марте и апреле.

Материалы по теме Переобулись в воздухе Почему людям надоело переплачивать за дорогие кроссовки

Opening Ceremony впервые начали сотрудничать с Teva в 2014 году. За последние годы Teva стали узнаваемыми на рынке,а также посотрудничали с такими модными домами, как Prada, Chanel, Marc Jacobs.

В мае 2018 года критики прозвали Balenciaga Triple S уродливыми кроссовками, несмотря на это, их признали самой востребованной моделью в мире.

В январе у популярных уродливых кроссовок появилась еще более уродливая замена. Французский модный дом Balenciaga выпустил новые кроссовки Zen, которые тут же раскритиковали в сети. Стоимость обуви, похожей на бутсы, составляет 550 долларов (33 684 рубля).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!