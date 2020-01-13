У популярных уродливых кроссовок появилась еще более уродливая замена

Французский модный дом Balenciaga выпустил новые кроссовки Zen, которые тут же раскритиковали в сети. Журналисты портала Dazed назвали новинку еще более уродливой заменой популярным в последние годы уродливым кроссовкам Balenciaga Triple S.

Создатели кроссовок вдохновлялись футболистами и мастерами боевых искусств. Обувь, похожая на бутсы, полностью экологична: она сделана из 100-процентного полиуретана и резины. Кроссовки с круглым носком, скрытыми шнурками и эластичным резиновым язычком, на котором напечатан логотип бренда, доступны в черном и белом цветах. Цена новинки — 550 долларов (33 684 рубля).

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Пользователи сети кроссовки не оценили. «Balenciaga Zen — это самая ужасная вещь, которую я когда-либо видел. Я разочарован», «Кто подумал, что Balenciaga Zen были хорошей идеей, тот должен быть уволен из команды дизайнеров. Брать 550 долларов за обновленную версию Lonsdale просто возмутительно. Я бы хотела посмотреть на инфлюенсера, который рискнет сделать из них тренд», «Balenciaga просто вставили шнурки в кроссовки Lonsdale и добавили к стоимости 400 долларов. Я умер», «Balenciaga Zen — не просто уродливая обувь, это действительно очень уродливые кроссовки, в которых твои одноклассники ходили на физру», — высказывались они в соцсетях.

В мае 2018 года кроссовки Balenciaga Triple S признали самой востребованной моделью в мире. Их полюбили многие знаменитости и фэшн-блогеры, однако критики прозвали кроссовки ugly shoes («уродливые кроссовки»).

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