«Уродливые» мокасины стали новым трендом у мужчин

Мужские кожаные мокасины с удлиненным квадратным носом и открытой пяткой стали новым модным трендом. На это обратил внимание Telegram-канал Mur.

Автор «уродливой» модели, которая впервые была представлена на показе коллекции весна-лето 2020, — британский модельер Мартин Роуз (Martine Rose). На сайтах онлайн-ретейлеров ее стоимость составляет около 35 тысяч рублей.

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Стрит-стайл-фотографии моделей в указанной обуви разной расцветки наводнили соцсети. Мокасины появились в продаже и в российских магазинах: так, об их наличии объявили в Instagram-аккаунте бутика KM20. Покупатели высказали свое мнение о новинке под фото. «Пошла доставать папины ласты. Буду модной чикой», «Что за лыжи?», «Дичь какая-то», «Смешно!» — шутили русскоязычные пользователи.

В июне одна из самых распространенных «модных ошибок» — ношение сандалий с носками — стала популярным трендом. Модные эксперты утверждают, что при правильном сочетании носков с открытой обувью эта комбинация может выглядеть стильно. Так, например, под женственные сандалии на высоком каблуке или платформе рекомендуется выбирать свободные прозрачные носки.

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