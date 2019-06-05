Одну из самых больших модных ошибок перестали считать ошибкой

Одна из самых распространенных «модных ошибок» — ношение сандалий с носками — стала популярным трендом. Об этом сообщает Footwear News.

Модные эксперты утверждают, что при правильном сочетании расцветки носков с открытой обувью эта комбинация может выглядеть стильно. Они также дали несколько советов, какие именно носки лучше всего подойдут к сандалиям.

Например, под женственные сандалии на высоком каблуке или платформе рекомендуется выбирать свободные прозрачные носки.

Под спортивные сандалии или тапки вроде Birkenstocks подойдут гольфы. Лучше всего это сочетание будет смотреться с шортами-бермудами.

К однотонным сандалиям спокойных цветов (например, серебристого, белого или коричневого) советуют подбирать яркие цветные носки. При этом одними из наиболее удачных оттенков назвали красный и оранжевый.

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Носки с узорами подойдут к цветным сандалиям. Правильно сочетать эти вещи достаточно сложно, однако специалисты предложили следующий «трюк»: необходимо, чтобы сандалии и один из элементов орнамента на носках были одинакового цвета.

Беспроигрышным вариантом будет точное совпадение цвета носков с цветом обуви. Это оказалось правильным дополнением к повседневному образу — футболке и джинсам.

Отмечается, что данный обувной тренд привлек внимание мировых знаменитостей. Так, в мае британский футболист Дэвид Бекхэм надел красные носки и сандалии с классическим костюмом. Спортсмена сфотографировали во время съемки рекламы его собственного косметического бренда House 99. На Бекхэме были темно-синие пиджак и брюки, черная водолазка, ярко-красные носки и кожаные сандалии с открытой пяткой.

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