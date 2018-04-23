Сланцы с носками Канье Уэста возмутили поклонников

Рэпер Канье Уэст показал в своем аккаунте в Twitter свою фотографию в новых синих пластиковых сандалиях (в России их иногда называют «сланцами») из коллекции Yeezy.

Пользователи социальной сети высмеяли фотографию. Один из пользователей написал: «Сделать нечто уродливее кроксов сложно, но тебе это удалось». Другой юзер заявил, что в носках и пластиковых сандалиях рэпер выглядит как заключенный провинциальной тюрьмы.

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Сандалии в сочетании с носками считаются одним из самых плохих сочетаний в одежде. В 2015 году один из основателей модного дома Dolce & Gabbana — Стефано Габбана — предстал в таком виде перед своими подписчиками в Instagram.

На снимке модельер на ферме в Перу кормит из бутылочки альпаку, но внимание пользователей сети было сосредоточено на его внешнем виде. Некоторые подписчики выразили свое недоумение насчет того, что Габбана надел открытую обувь с носками.

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