Две экономики еврозоны показали неожиданные результаты

Bloomberg: Экономическая активность еврозоны превзошла ожидания аналитиков

В июле деловая активность в еврозоне неожиданно вернулась к тому уровню, на котором находилась до начала ближневосточного конфликта. Об этом сообщило Bloomberg.

Соответствующий индекс, рассчитываемый S&P Global, вырос до 51,9, впервые с марта превысив пороговое значение 50, отделяющее рост от сокращения. При этом медианная оценка экспертов предполагала незначительный рост до 50,2. Кроме того, непредвиденный результат показали две крупнейшие экономики объединения. В Германии индекс неожиданно подскочил значительно выше 50, прервав трехмесячный спад, а во Франции спад замедлился до самого слабого уровня с февраля.

Впрочем, аналитики не исключают, что в связи с очередным ростом цен на нефть и обострением опасений по поводу судоходства в Ормузском проливе, есть риск, что экономическая ситуация может вновь ухудшиться, если инфляционное давление усилится, а перебои в поставках энергоносителей подорвут начинающийся подъем.

В первой половине июля сообщалось, что в 2026 году экономический рост еврозоны окажется слабее, чем ожидалось ранее. Причиной, которая побудила аналитиков ухудшить прогнозы, стало возобновление боевых действий на Ближнем Востоке. По прогнозам, в этом году еврозона вырастет всего на полпроцента. Как заявила руководитель Европейского центрального банка Кристин Лагард, экономическое будущее еврозоны во многом зависит от того, как будет развиваться ближневосточный кризис.