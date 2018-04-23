Канье Уэст «переместился» в будущее и признался в любви Илону Маску

Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст признался в Twitter в любви к бизнесмену Илону Маску, отметив, что он «в будущем» в собственном автомобиле марки Tesla.

«Это самая веселая машина, которую я когда-либо водил», — добавил он в следующем твите. В еще паре публикаций он уточнил, что «сильно заряжен и готов захватить все эти вещи на Марс».

Журналисты Bloomberg напомнили, что Канье Уэст является обладателем модели Tesla S P100D. В марте этого года Маск во время конференции заявил, что он, очевидно, вдохновляется творчеством Уэста. Публичные упоминания знаменитостей издание назвало бромансом (тесные дружеские отношения — прим. «Ленты.ру»).

В апреле поклонники Илона Маска начали сбор на новый диван для бизнесмена: в одном из телесюжетов он признался, что находится сутками на заводе Tesla и ночует на неудобном диване в конференц-зале компании.

13 апреля Канье Уэст вернулся в Twitter: он удалил старые записи и принялся публиковать глубокомысленные цитаты и фотографии. За несколько дней до этого в интервью The Holywood Reporter он признался, что работает над философской книгой Break the Simulation («Сломай симуляцию»). Многие поклонники исполнителя предположили, что поток твитов и есть произведение, которое Уэст пишет в реальном времени.

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