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Канье Уэста забьют эскизом Гоши Рубчинского

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Американский рэпер Канье Уэст обратился к российскому дизайнеру Гоше Рубчинскому с просьбой нарисовать ему эскиз для будущей татуировки на шее. Об этом музыкант написал в своем аккаунте в Twitter.

Канье Уэст также прикрепил к посту изображение будущей наколки Saint West («святой Уэст»).

Большинство подписчиков раскритиковали эту идею. Один из пользователей написал в комментариях, что такой шрифт уже существует и называется Dystopia. «Поймите меня правильно, я люблю Канье и Гошу, но Гоша поленился», — заметил он.

«Я попросил друга придумать мне татуировку на шею», — шутили другие, прикрепляя к записи скриншоты с известными шрифтами.

Однако некоторые восприняли идею позитивно, писали, что любят рэпера, и просили его выпустить новый альбом.

В апреле Гоша Рубчинский посоветовал новому креативному директору люксового бренда Louis Vuitton Вирджилу Абло быть осторожным на новом посту. По словам Рубчинского, компании с историей, подобные Louis Vuitton, «напоминают вампиров, которые высасывают кровь у молодых дизайнеров».

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