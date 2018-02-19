Девушка с татуировкой про суп повеселила своего соседа в самолете

Американец Элтон Ванг сфотографировал наколку на ноге своей соседки в самолете: китайские иероглифы, которые также используются в японском языке, обозначали название супа мисо, сообщает Mirror.

Ванг выложил фотографию в своем аккаунте в социальной сети Twitter и предположил, что попутчица, вероятно, не понимает значения надписи на своей щиколотке. «Мне не хватило духу сказать женщине, что на китайском ее татуировка означает "мисо"» — написал Ванг. Мисо — японский низкокалорийный суп из соевого творога-тофу, популярный в заведениях здорового питания в Европе и США.

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Знающие китайский татуировщики не упустили возможности пошутить в комментариях к записи. Так, один из пользователей написал: «В поезде напротив меня сидел парень, у которого на икре была надпись иероглифами "жареный рис с креветками". Может быть, сейчас модно воспроизводить меню китайских ресторанов прямо на собственных ногах?»

В феврале глянцевый журнал CR Men's Book поместил на обложку фотографии спортсменов-паралимпийцев, перенесших ампутацию. Журнал пригласил на съемку для мартовского номера спортсменов Рида Маккракена (Rheed McCracken) и Лиэма Мэлоуна (Liam Malone). Один из них позировал фотографу Стивену Кляйну, сидя в инвалидной коляске, другой — на спортивных инновационных протезах. Торсы паралимпийцев были обнажены, на них можно было рассмотреть татуировки.

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