Глянцевый журнал поместил на обложку татуированных ампутантов

Глянцевый журнал CR Men's Book поместил на обложку фотографии спортсменов-паралимпийцев, перенесших ампутацию, сообщает WWD.
«Мы решили сделать спортивный номер журнала, и мне захотелось посмотреть на мир атлетов несколько под другим углом, с точки зрения людей с особыми возможностями здоровья», — отметила главный редактор издания Карин Ройтфельд, известная стилистка и эксперт моды, бывший главред французской версии журнала Vogue.
Журнал пригласил на съемку для мартовского номера спортсменов Рида Маккракена (Rheed McCracken) и Лиэма Мэлоуна (Liam Malone). Один из них позировал фотографу Стивену Кляйну, сидя в инвалидной коляске, другой — на спортивных инновационных протезах. Торсы паралимпийцев были обнажены, на них можно было рассмотреть татуировки.
Лиэм Мэлоун — бегун-спринтер из Новой Зеландии, двукратный чемпион Паралимпиады в Рио-де-Жанейро (2016) на дистанциях 200 и 400 метров. Рид Маккракен — австралийский бегун-спринтер, бронзовый призер Паралимпиады в Лондоне (2012).