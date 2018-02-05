Глянцевый журнал поместил на обложку татуированных ампутантов

Глянцевый журнал CR Men's Book поместил на обложку фотографии спортсменов-паралимпийцев, перенесших ампутацию, сообщает WWD.

«Мы решили сделать спортивный номер журнала, и мне захотелось посмотреть на мир атлетов несколько под другим углом, с точки зрения людей с особыми возможностями здоровья», — отметила главный редактор издания Карин Ройтфельд, известная стилистка и эксперт моды, бывший главред французской версии журнала Vogue.

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Журнал пригласил на съемку для мартовского номера спортсменов Рида Маккракена (Rheed McCracken) и Лиэма Мэлоуна (Liam Malone). Один из них позировал фотографу Стивену Кляйну, сидя в инвалидной коляске, другой — на спортивных инновационных протезах. Торсы паралимпийцев были обнажены, на них можно было рассмотреть татуировки.

Лиэм Мэлоун — бегун-спринтер из Новой Зеландии, двукратный чемпион Паралимпиады в Рио-де-Жанейро (2016) на дистанциях 200 и 400 метров. Рид Маккракен — австралийский бегун-спринтер, бронзовый призер Паралимпиады в Лондоне (2012).

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