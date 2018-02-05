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Супермодель пришла в уггах на Супербоул

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Жизель Бюдхен
Жизель Бюдхен

Супермодель бразильского происхождения Жизель Бюндхен надела угги для выхода в свет на Супербоул, сообщает Footwear News.

Модель появилась на центральном мероприятии сезона в американском футболе — матче Супербоул — в овчинных сапожках Ugg черного цвета и спортивной футболке с номером 12. Так она поддержала своего мужа Тома Брейди, игрока New England Patriots. Эта команда встречалась на Супербоул с Philadelphia Eagles.

Фотографии в уггах с компанией друзей и членов семьи Бюндхен разместила в своем аккаунте Instagram, где оно набрало более 400 тысяч лайков.

Жизель Каролин Нонненмахер Бюндхен — супермодель, уроженка города Оризонтина (Бразилия). Она снималась в рекламных кампаниях Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Celine, Gianfranco Ferre, Chloe и была одним из «ангелов» Victoria's Secret.

В ноябре 2017 года 37-летняя супермодель впервые за 15 лет уступила первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых моделей мира по версии журнала Forbes. Ее опередила 22-летняя Кендалл Дженнер из США, заработавшая за год 22 миллиона долларов. Бюндхен оказалась на втором месте с заработком за 2017 год в размере 17,5 миллиона долларов.

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