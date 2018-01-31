Бритни Спирс засмеяли за шубу и порекомендовали нанять стилиста

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram фотографию в белой шубе и коротком платье.

🎀 A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jan 30, 2018 at 10:55am PST

Многие комментаторы осмеяли сочетание, заметив, что оно не подходит для погоды в Калифорнии и выглядит в стилистике начала столетия. «Это какой-то 2001 год», — заметил один из пользователей. «Лучше бы это был хотя бы искусственный мех», — написал другой. Сразу несколько комментаторов порекомендовали Спирс нанять «нормального стилиста» и сменить имидж на более современный. Кроме того, комментаторы осудили Спирс за чрезмерное, по их мнению, использование теней для век.

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Российские поклонницы, однако, позавидовали певице. «Какая классная шуба..... я бы в ней тоже классно смотрелась», — написала одна из них. «Класс. Хочу такую шубку», — прокомментировала другая.

В 2017 году Бритни Спирс вошла в список 10 самых высокооплачиваемых певиц в мире по версии Forbes. По данным издания, она заработала за год 34 миллиона долларов.

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