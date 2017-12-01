Памела Андерсон пристыдила Ким Кардашьян

Американская актриса и звезда Playboy Памела Андерсон отправила шубу из искусственного меха кораллового цвета телезвезде Ким Кардашьян, приложив к ней открытое письмо, фотография которого опубликована на сайте издания Dazed.

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Андерсон долгое время занимается зоозащитой и активно призывает окружающих тому же. В письме она попросила Кардашьян отказаться от натурального меха в пользу искусственного. «Мы все размышляем над тем, что стоит изменить в новом году. Неужели тебе не хочется сделать что-то значимое, например, перестать носить мех? Ты бы показала общественности пример гуманности», — написано в обращении.

Актриса ссылается на недавнюю обложку журнала Vogue Paris, на которой изображена супермодель Жизель Бундхен в мехах и с кенгуренком на руках, отказавшаяся от меха. Также она напомнила о новой политике Gucci, Ralph Lauren и Calvin Klein, которые тоже призывают обходиться без жестокости к животным.

Подобное письмо Памела Андерсон отправляла и Наоми Кэмпбелл.