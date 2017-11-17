Ким Кардашьян заработала 10 миллионов долларов за один день

Американская телезвезда Ким Кардашьян заработала 10 миллионов долларов за парфюм, который она выпустила сутки назад. Об этом сообщает портал TMZ.

При этом за первый час продаж она заработала один миллион. Аромат KKW Fragrance поступил в продажу в среду. Отмечается, что на его создание Кардашьян вдохновили драгоценные камни.

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Линейка духов включает три аромата: Crystal Gardenia, Crystal Gardenia Citrus и Crystal Gardenia Oud стоимостью от 35 до 60 долларов за флакон. Парфюм можно купить онлайн на сайте бренда.

Издание напомнило также, что на жидкой помаде KKW Beauty x Kylie Cosmetics Créme телезвезда недавно заработала 13,5 миллиона долларов.

В октябре сообщалось, что бренд американской модели Хлои Кардашьян Good American выпустил новую коллекцию одежды и аксессуаров, общей отличительной чертой которой является фигурирующий на принтах флаг США.