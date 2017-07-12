Ким Кардашьян заподозрили в употреблении кокаина

В сети активно обсуждают фотографию американской телезвезды Ким Карадашьян, которую она опубликовала в Snapchat. Юзеры заметили на столе за девушкой две белые полоски, напоминающие кокаиновые дорожки. На это обратило внимание издание Mashable.

Пользователи Twitter принялись осуждать Кардашьян, из-за чего ей пришлось записать отдельное видео с объяснениями. Сначала она предполагала, что на снимке могли быть остатки сахарной пудры от сладостей, которые она с детьми купила в одной из кондитерских, но затем оказалось, что это лишь мраморный рисунок на столе.

Объяснения телезвезды породили множество шуток в сети.

«Держишь сахар в "дорожках"? Аккуратно»

«Ну да, конфетки!»

«И так уж случилось, что сахар лег в виде идеальных полосок»

Поклонники Кардашьян в ответ на многочисленные шутки принялись доказывать, что в переполохе все же виновата мраморная столешница.

В марте 74-летнего пенсионера из США Карла Пуйя арестовали за поджог книг Ким Кардашьян. Мужчина объяснил, что презирает знаменитость и особенно недоволен тем, что она зарабатывает деньги на книге, состоящей только из собственных селфи.