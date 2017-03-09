74-летний пенсионер стал героем соцсетей из-за ненависти к Ким Кардашьян

В США 74-летнего пенсионера Карла Пуйя (Carl Puia) арестовали за поджог книг телезвезды Ким Кардашьян. Об этом сообщает Fox News.

Задержанный полицией житель Коннектикута объяснил, что презирает знаменитость и особенно недоволен тем, что она зарабатывает деньги на книге, состоящей только из собственных селфи. Он подчеркнул, что его «бесит сам факт существования Кардашьян и таких же, как она».

Пользователи соцсетей поддержали пенсионера и настаивают на том, что он невиновен.

«Этот человек герой и чемпион!» — полагает юзер с ником @MikeLary88 в Twitter.

Другие отмечают, что Пуйя можно понять, поскольку иногда многие «чувствуют ту же боль». Американская журналистка Кирстен Флеминг (Kirsten Fleming) заметила, что «все мы иногда Карл Пуйя».

Пенсионеру предъявили обвинение в нанесении вреда чужому имуществу и освободили под залог в 2,5 тысячи долларов.