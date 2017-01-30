Грабители переплавили драгоценности Кардашьян и продали в Антверпене

Грабители переплавили и продали почти все драгоценности, украденные у американской телезвезды Ким Кардашьян. Уцелело только обручальное кольцо стоимостью четыре миллиона долларов, пишет издание Daily Mail.

Согласно показаниям, которые дал один из участников ограбления, 60-летний Омар Айт Кедаш (Aomar Ait Khedache) по кличке Старый Омар, преступники ездили в бельгийский город Антверпен, чтобы продать добычу на подпольном рынке драгоценностей.

Они опасались, что ювелиры узнают украшения Кардашьян, поэтому решили переплавить их в бруски. «Всего получилось чуть больше 800 граммов», — заявил подозреваемый.

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Грабители не пытались сбыть обручальное кольцо с бриллиантом весом 20 каратов, которым знаменитость щеголяла в Instagram. Они боялись, что заметный камень выдаст их.

Старый Омар не признался, у кого хранится кольцо, и не сообщил следователям, сколько удалось выручить в Антверпене за драгоценные металлы и камни, извлеченные из других украшений.

9 января стало известно, что во Франции по делу об ограблении Кардашьян задержали 16 человек. Позднее часть задержанных освободили, и под следствием остались 10 человек.

В сентябре 2016 года американская телезвезда приехала в Париж на Неделю моду. В ночь на 3 октября в ее гостиничный номер ворвались вооруженные грабители. Они связали Кардашьян и отнесли в ванную, а затем скрылись с драгоценностями на сумму более 11 миллионов долларов.