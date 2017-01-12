Подозреваемые в ограблении Ким Кардашьян начали давать признательные показания

Находящиеся под следствием подозреваемые по делу о парижском ограблении американской телезвезды Ким Кардашьян начали давать признательные показания. Об этом в четверг, 12 января, пишет Daily Mail со ссылкой на источники во французской полиции.

Как уточняет издание, речь идет о 10 задержанных. По данным полиции, в их числе и те, кто вломился в гостиничный номер Кардашьян и похитил деньги и материальные ценности, предварительно связав американку и угрожая ей оружием.

При этом среди главных подозреваемых несколько известных во Франции персон с криминальным прошлым в возрасте от 54 до 74 лет. Особый интерес для следствия представляют: наркодилер Дидье Дюбрек (Didier Dubreucq) по прозвищу Голубые Глаза, цыган Марсо Б. (Marceau B), известный как Поцарапанный Нос, грабитель-рецидивист по прозвищу Сломанный нос (Nez Râpé), а также фальшивомонетчик Омар ле Вье (Omar le Vieux, Старик Омар). Также задержаны двое сыновей Омара.

9 января стало известно, что во Франции по делу об ограблении Кардашьян задержали 16 человек. Затем был арестован парижский водитель знаменитости, ставший 17-м подозреваемым. Позднее некоторые из задержанных были отпущены, под следствием остались 10 человек.

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10 января полицейские напали на возможный финансовый след ограбления, обнаружив у подозреваемых при обыске 300 тысяч евро наличными. Было сделано предположение, что это часть выручки от продажи украденных у Кардашьян ювелирных изделий. Сами драгоценности пока не найдены.

В октябре 2016 года 36-летняя Кардашьян приезжала в Париж на Неделю моды и остановилась в старинном особняке Hotel de Pourtales (это роскошная гостиница без вывески и с соответствующим названием No Adress, где останавливаются в основном знаменитости во избежание назойливого внимания поклонников и прессы). В ночь на 3 октября двое вооруженных мужчин в масках ворвались в номер звезды. Трое других преступников остались на улице. У знаменитости похитили драгоценности на сумму более 11 миллионов долларов и два мобильных телефона.