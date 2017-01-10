У подозреваемых в ограблении Ким Кардашьян нашли 300 тысяч евро

Французская полиция обнаружила 300 тысяч евро наличными в ходе обысков у подозреваемых в причастности к ограблению американской телезвезды Ким Кардашьян. Об этом сообщает во вторник, 10 января, Le Figaro.

По информации издания, не исключено, что эти деньги получены от продажи украденных у знаменитости в октябре 2016 года ювелирных украшений. При этом сами драгоценности пока не найдены.

Материалы по теме Что угрожает Кардашьян Семь самых ярких пранков со знаменитостями

Ранее 10 января сообщалось, что 17-м подозреваемым по делу стал 27-летний парижский водитель Кардашьян. В полиции считают, что грабители могли получать от него информацию о знаменитости.

За день до этого стало известно о задержании 16 подозреваемых в причастности к ограблению телезвезды. Аресты проходили в нескольких регионах Франции.

3 октября 2016 года двое вооруженных мужчин в масках ворвались в гостиничный номер Кардашьян, приехавшей в Париж на Неделю моды. Трое других преступников остались на улице. У знаменитости похитили два мобильных телефона и драгоценности на сумму более 11 миллионов долларов.