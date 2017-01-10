Водителя Ким Кардашьян заподозрили в причастности к ограблению телезвезды

Во Франции арестован парижский водитель Ким Кардашьян. Он стал 17-м подозреваемым, которого задержали по делу об ограблении американской телезвезды, сообщает во вторник, 10 января, Reuters.

27-летний мужчина работает в компании, которая обслуживала Кардашьян в октябре прошлого года во время Недели моды в Париже. В полиции считают, что грабители могли получать от него информацию о знаменитости.

9 января стало известно о задержании 16 человек, подозреваемых в причастности к ограблению Кардашьян. Аресты проходили в нескольких регионах Франции, в том числе в Париже, Приморской Сене и Приморских Альпах.

3 октября 2016 года двое вооруженных мужчин в масках ворвались в гостиничный номер Кардашьян, приехавшей в Париж на Неделю моды. Трое других преступников остались на улице. У знаменитости похитили два мобильных телефона и драгоценности на сумму более 11 миллионов долларов.