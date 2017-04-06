Pepsi объявили бойкот за веселый митинг с сестрой Кардашьян

Пользователи сети раскритиковали новый рекламный ролик Pepsi, в котором модель и звезда телешоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер участвует в «веселом» митинге и улаживает отношения между полицейскими и протестующими с помощью банки газировки.

В рекламе Дженнер участвует в фотосессии и замечает на улице движущуюся колонну бунтующих людей. Она раздумывает над тем, чтобы сбежать со съемок, немного медлит, а затем бросается к толпе, срывая парик. Среди митингующих оказываются чернокожие, представители нетрадиционных ориентаций, танцоры и певцы.

В финале толпа сталкивается с колонной полицейских. Дженнер предлагает одному из них банку Pepsi, после чего все улыбаются и пускаются в пляс.

По мнению пользователей в Twitter, реклама вышла крайне оскорбительной и безвкусной.

Многих возмутило, что создатели ролика явно попытались воссоздать сцену из знаменитого снимка, на котором активистка движения Black Lives Matter вплотную подходит к полицейским. Юзеры призвали бойкотировать компанию из-за бездарного ролика.

Некоторые отметили, что реклама явно создавалась без участия чернокожих. Часть пользователей удивилось, что лицом кампании выбрали модель, которая никогда в жизни не участвовала в митингах.

Юзер под ником @BillRatchet предложил Дженнер поделиться газировкой с боевиками запрещенной в России группировки «Исламское государство», чтобы наконец-то остановить теракты.

— wus poppin jimbo (@BillRatchet) 05 апреля 2017, 15:04

Позднее компания удалила ролик со своего YouTube-канала и в комментарии изданию Variety признала свой «промах».

В марте пользователи сети активно обсуждали рекламу хлопьев для завтрака Nestle, в которой содержимое коробки высыпают в тарелку с молоком. В Twitterзаметили, что подавляющее большинство сначала засыпает хлопья, а затем заливает их молоком. Автор ролика же решил начать приготовление завтрака с молока. В сети посчитали, что создатели рекламы «отринули все законы физики и здравого смысла».