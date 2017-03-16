В сети возненавидели рекламу хлопьев за «нарушение законов физики»

Пользователи сети активно обсуждают рекламу хлопьев для завтрака Nestle, в которой содержимое коробки высыпают в тарелку с молоком. На это обратила внимание газета The Independent.

В Twitter указали, что подавляющее большинство сначала засыпает хлопья, а затем заливает их молоком. В основном пользователи удивлялись тому, что в мире вообще существуют те, кто начинает приготовление завтрака с молока.

Многие пользователи Twitter соглашаются, что ролик безумен, другие просто предлагают блокировать подобные видео. Газета в свою очередь отмечает, что создатели рекламы «отринули все законы физики и здравого смысла».

Представитель компании Nestle прокомментировал ситуацию. Он отметил, что авторы ролика не хотели смутить потребителей и считают, что завтрак будет вкусным, даже если приготовить его нетрадиционным способом.

В начале марта компания Coca-Cola выпустила рекламный ролик, в котором показала столкновение сестры и брата в попытке завоевать внимание сексуального чистильщика бассейнов. Видео набрало более двух с половиной миллионов просмотров на YouTube.