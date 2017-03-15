Стас Костюшкин пообещал фанатам оплатить счета за электричество

В социальных сетях обратили внимание на рекламу торгового центра с бывшим солистом группы «Чай вдвоем» Стасом Костюшкиным, в которой певец обещает провести викторину и оплатить ее победителям счета за электроэнергию.

Помимо журналиста Максима Кононенко, разместившего листовку в Twitter, реклама привлекла внимание и других представителей СМИ. По их словам, объявление с Костюшкиным можно услышать в столичном метрополитене.

Позже в Instagram-аккаунте певца появилась отфотошопленная квитанция на оплату электричества с его фотографией. «Нужно оплатить электричество? Обращайтесь», — гласит подпись под снимком.

A post shared by Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official) on Mar 15, 2017 at 3:37am PDT

Реклама с исполнителем стала поводом для шуток в соцсетях и Telegram-каналах. Некоторые предположили, что предложение Костюшкина было бы особенно актуально на Украине.

Стас Костюшкин начал музыкальную карьеру в 1990-х. До 2014 года он был солистом группы «Чай вдвоем», а после распада коллектива начал сольную карьеру. Среди хитов его последних лет — композиции «Я бальник», «Караочен» и «Женщины, я не танцую».