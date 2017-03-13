Новосибирцев возмутила реклама бани «Абвер» со слоганом «Освенцим отдыхает»

Новосибирское издание «НГС. Новости» обратило внимание на городскую баню под названием «Абвер» (военная разведка и контрразведка нацистской Германии), слоган которой гласит «Освенцим отдыхает». Как сообщает ресурс, скриншоты со слоганом, взятые с сайта бани, в редакцию прислали «возмущенные новосибирцы».

«Баня находится в тихом уединенном месте города Новосибирска. Вокруг на 600 метров нет никого. Жаркая и быстрая печь, которая держит нужный режим температуры (вместимость парилки шесть человек)», — сообщается на сайте заведения.

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Владелец бани Вячеслав Боев эмоционально отреагировал на просьбу корреспондента издания объяснить, как заведение связано с польским городом Освенцим и одноименным концентрационным лагерем времен Второй мировой войны.

«А зачем? Девушка, зачем вам это узнать? Любопытно? Вы знаете, что такое Освенцим? И что там делали? Сжигали людей, да? А у меня баня такая жаркая, что жарче, чем в Освенциме», — отметил собственник парилки.

По данным ресурса, баня «Абвер» действует уже несколько лет. В местном управлении ФАС изданию не смогли оперативно ответить, поступали ли жалобы на слоган от граждан.

После публикации слоган был удален с сайта бани, а ее название заменили на «Абвцд».