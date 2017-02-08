Интернет и СМИ
 

Красноярская прокуратура нашла сайт с рекламой услуг киллера

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Прокуратура Красноярска в ходе мониторинга интернета выявила сайт, на котором размещены сведения рекламного характера о возможности заказать убийство человека. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

При этом вход на страницы сайта свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием может любой пользователь.

Как отмечается, размещение такой информации является незаконным и нарушает права на защиту основ конституционного строя и нравственности.

Прокуратура города обратилась в суд с заявлением о признании информации о возможности заказать убийство, размещенной на сайте, запрещенной к распространению на территории России. Решение было удовлетворено.

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