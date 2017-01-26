Австралийскую фирму обвинили в расизме за рекламу с азиатом по имени Пинг-Понг

Австралийскую компанию TP Concreting, производящую бетон, обвинили в расизме за рекламу с азиатом по имени Пинг-Понг. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как утверждается в материале издания, суть рекламы заключалась в том, что человек с ярко выраженным азиатским акцентом по имени Пинг-Понг звонит в компанию с просьбой починить дорогу: «Моя мать застряла в дороге» (игра слов: глагол to bog с английского можно перевести как «застревать» или «испражняться» — прим. «Ленты.ру»). В ответ на его просьбу закадровый голос отвечает: «нет, этот заказ слишком странный».

Затем азиат предлагает представителю компании купить у него немного суши, а на заднем фоне слышится неразборчивый из-за акцента голос его матери.

Австралийское Бюро Стандартов (ASB) обвинило TP Concreting в нарушении Кодекса рекламодателя из-за дискриминации и оскорблений на расовой основе. «В этой рекламе изображен негативный стереотип азиатского сообщества, а имени Пинг-Понг вообще не существует», — заявили в ASB.

В ответ на обвинение представители компании заметили, что реклама не была расистской и ни в коем случае не унижала достоинств азиатского сообщества. «Мы ознакомились с вашей точкой зрения и начали разработку новой рекламы», — добавили они.