Семен Слепаков воспел котов в песне «Котозависимость»

Популярный российский комик и продюсер Семен Слепаков признался в любви коту в рекламе корма для Whiskas. Ролик был опубликован на YouTube-канале Whiskas Russia.

На видео Слепаков играет на гитаре и поет песню «Котозависимость», где с иронией описывает ситуации, в которых он оказывался из-за любви к своему питомцу. «Он может сорвать карниз и в тапке оставить сюрприз, но я, несмотря ни на что, выполняю каждый его каприз», — отмечает комик.

«"Котозависимость" — это особая форма привязанности к коту. Она сопровождается неконтролируемыми приступами нежности и выражается в готовности постоянно подстраиваться под интересы любимца», — говорится в описании ролика.