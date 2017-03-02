Патруль «Бургер Кинга» предложит москвичам отказаться от еды конкурентов

Руководство сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» объявило о создании общественного объединения для патрулирования московских улиц. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру».

Патрули будут совершать обход территории и проводить разъяснительные беседы с лицами, которые поедают фастфуд из конкурирующих ресторанов. «Им объяснят вред мяса или курицы, приготовленных на жире, для здоровья и кармы. А также пользу стопроцентной говядины, которую приготовили на огне», — утверждают представители «Бургер Кинг».

Компания приглашает на эту работу отслуживших в армии стрессоустойчивых мужчин спортивного телосложения и гарантирует им заработную плату в 60 тысяч рублей. Как отмечается, правовой базой для создания патруля является федеральный закон «Об общественных объединениях».

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В среду, 1 марта, мусульманский активист движения «СтопХам» Ислам Исмаилов запустил свой социальный проект «Стоп Харам». Он решил отучить столичных мусульман распивать алкоголь и курить в общественных местах.

В опубликованном на YouTube ролике Исмаилов в компании своих единомышленников отправляется на Комсомольскую площадь, где «шариатский патруль» начинает приставать к мусульманам с настойчивыми просьбами выбросить сигарету или алкогольный напиток.