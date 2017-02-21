Побег похудевшего мальчика из города толстяков стал хитом сети

Немецкий супермаркет Edeka выпустил рекламный ролик о городе, жители которого страдают крайней степенью ожирения и питаются исключительно серой массой.

Ролик был опубликован 15 февраля и собрал более 36 миллионов просмотров в Facebook и почти 2,7 миллиона на YouTube.

Главный герой ролика — мальчик, который стремится сбежать из города, но не может из-за своего лишнего веса. Увидев, как птица клюет ягоды, он, следуя ее примеру, отказывается от рациона из серой массы и в итоге худеет.

Edeka выпустил ролик в рамках продвижения нового сервиса с рецептами полезной еды. По словам представителей супермаркета, «чтобы стать человеком, нужно питаться по-человечески».