Глава «Бургер Кинг» позволил Роналду Макдоналду потрогать крутые яйца

Гендиректор «Бургер Кинг» в России Дмитрий Медовый снялся в рекламе сети фастфуда. По сюжету полковник Сандерс и Роналд Макдоналд (символы главных конкурентов «Бургер Кинг» — KFC и «Макдоналдса» — прим. «Ленты.ру») едят курицу в одном из ресторанов сети.

«Слушай, почему у "Бургер Кинг" курица вкуснее?» — спрашивает Сандерс Макдоналда. «Потому что у наших куриц яйца круче», — отвечает внезапно появившийся за столиком Медовый с короной на голове и курицей под мышкой.

После этого Сандерс заглядывает под стол и изумляется. «А можно потрогать?» — поинтересовался Макдоналд, указывая глазами вниз. «Ну давай», — разрешил Медовый, посмеиваясь.